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7 июня, 20:34

Скончалась бывший главный режиссёр Цирка Никулина Оксана Дружинина

7 июня на 52-м году жизни скончалась Оксана Дружинина, ранее занимавшая пост главного режиссёра Московского цирка имени Юрия Никулина на Цветном бульваре. Об этом сообщил народный артист России Эдгард Запашный в своём Telegram-канале.

«Умерла бывший главный режиссёр «Цирк Никулина на Цветном бульваре» Оксана Викторовна Дружинина. Выражаю свои соболезнования семье и друзьям», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно о смерти художницы Анны Жёлудь. Ей было 43 года. Среди значимых событий в её карьере — участие в 53-й Венецианской биеннале в 2009 году, а также выставка в ЦСК «Гараж». Произведения Анны Жёлудь находятся в коллекциях таких известных музеев, как Эрмитаж, Третьяковская галерея и Русский музей.

Оксана Дружинина. Обложка © ТАСС/Владимир Гердо

Тимур Хингеев
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