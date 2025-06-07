Скончалась бывший главный режиссёр Цирка Никулина Оксана Дружинина

7 июня на 52-м году жизни скончалась Оксана Дружинина, ранее занимавшая пост главного режиссёра Московского цирка имени Юрия Никулина на Цветном бульваре. Об этом сообщил народный артист России Эдгард Запашный в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно о смерти художницы Анны Жёлудь. Ей было 43 года. Среди значимых событий в её карьере — участие в 53-й Венецианской биеннале в 2009 году, а также выставка в ЦСК «Гараж». Произведения Анны Жёлудь находятся в коллекциях таких известных музеев, как Эрмитаж, Третьяковская галерея и Русский музей.