Полиция застрелила женщину в Мюнхене, которая напала с ножом на прохожих

Вечером на Терезиенвизе (Луг Терезы) в Мюнхене, где ежегодно проводится знаменитый «Октоберфест», тридцатилетняя женщина нанесла ножевые ранения нескольким прохожим. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Согласно информации, инцидент произошёл около 20:00 (22:00 мск). Полицейские, прибывшие на место происшествия, применили огнестрельное оружие для задержания нападавшей. Ей провели срочную операцию в больнице, однако женщина скончалась. На данный момент мотивы совершённого преступления остаются неизвестными.