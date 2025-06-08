Полиция застрелила женщину в Мюнхене, которая напала с ножом на прохожих
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Вечером на Терезиенвизе (Луг Терезы) в Мюнхене, где ежегодно проводится знаменитый «Октоберфест», тридцатилетняя женщина нанесла ножевые ранения нескольким прохожим. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Согласно информации, инцидент произошёл около 20:00 (22:00 мск). Полицейские, прибывшие на место происшествия, применили огнестрельное оружие для задержания нападавшей. Ей провели срочную операцию в больнице, однако женщина скончалась. На данный момент мотивы совершённого преступления остаются неизвестными.
Ранее Life.ru рассказывал, как в немецком Пассау автомобиль въехал в толпу. Полиция не исключает, что водитель сделал это намеренно, он задержан.