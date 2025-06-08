Лукашенко предложил установить памятник Си Цзиньпину в Минске
Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил установить памятник председателю КНР Си Цзиньпину возле нового Национального футбольного стадиона в Минске. Инициатива прозвучала во время церемонии открытия спортивного объекта, построенного при финансовой поддержке Китая. По словам белорусского лидера, без участия китайской стороны стадион бы не появился.
«Впору здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину, потому что только благодаря ему китайцы построили за свой счёт этот блестящий стадион, которых мало в Европе», — заявил Лукашенко.
Он также подчеркнул, что в Белоруссии к председателю КНР относятся с особым уважением и теплотой — Си Цзиньпина здесь не только хорошо знают, но и искренне любят.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко с 2 по 4 июня находился с официальным визитом в Китае, где провёл ключевые переговоры с Си Цзиньпином. В свою очередь патриарх Кирилл вручил белорусскому лидеру орден святого Даниила Московского I степени — высшую награду Русской Православной Церкви. Она вскоре пополнит экспозицию Дворца Независимости.