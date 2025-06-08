Лукашенко предложил установить памятник Си Цзиньпину в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил установить памятник председателю КНР Си Цзиньпину возле нового Национального футбольного стадиона в Минске. Инициатива прозвучала во время церемонии открытия спортивного объекта, построенного при финансовой поддержке Китая. По словам белорусского лидера, без участия китайской стороны стадион бы не появился.

«Впору здесь поставить памятник моему другу Си Цзиньпину, потому что только благодаря ему китайцы построили за свой счёт этот блестящий стадион, которых мало в Европе», — заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что в Белоруссии к председателю КНР относятся с особым уважением и теплотой — Си Цзиньпина здесь не только хорошо знают, но и искренне любят.