Трамп назвал главную тему разговора с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином не поднимались вопросы, связанные с Украиной и Ираном. В социальной сети Truth Social американский лидер охарактеризовал их беседу, как «очень хорошую».

