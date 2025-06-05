Трамп назвал главную тему разговора с Си Цзиньпином
Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином Россию и Украину
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином не поднимались вопросы, связанные с Украиной и Ираном. В социальной сети Truth Social американский лидер охарактеризовал их беседу, как «очень хорошую».
«Разговор был сконцентрирован почти полностью на торговле. Ничего, затрагивающего Россию, Украину или Иран, не обсуждалось», — написал Трамп.
Напомним, что сегодня, 5 июня, Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор. Китайская сторона проявляла особую осторожность в организации переговоров двух лидеров. В Пекине опасались, что возможные инциденты во время переговоров могут негативно сказаться на имидже председателя КНР.