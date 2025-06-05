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5 июня, 17:00

Трамп назвал главную тему разговора с Си Цзиньпином

Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином Россию и Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином не поднимались вопросы, связанные с Украиной и Ираном. В социальной сети Truth Social американский лидер охарактеризовал их беседу, как «очень хорошую».

«Разговор был сконцентрирован почти полностью на торговле. Ничего, затрагивающего Россию, Украину или Иран, не обсуждалось», — написал Трамп.

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Напомним, что сегодня, 5 июня, Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор. Китайская сторона проявляла особую осторожность в организации переговоров двух лидеров. В Пекине опасались, что возможные инциденты во время переговоров могут негативно сказаться на имидже председателя КНР.

Полина Никифорова
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