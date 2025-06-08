Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 00:32

Пентагон годами скрывал от людей правду об НЛО, чтобы разработать истребители

WSJ: Пентагон годами намеренно дезинформировал общественность об НЛО

НЛО. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

НЛО. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Расследование, проведённое по инициативе Конгресса США, выявило факты распространения дезинформации о неопознанных летающих объектах (НЛО) со стороны Пентагона, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

Газета сообщает о случае, произошедшем в 1980-х годах, когда полковник ВВС США передал владельцу бара вблизи «Зоны 51» сфабрикованные фотографии «летающих тарелок». Цель — отвлечение внимания от секретных разработок. Эти снимки вызвали ажиотаж в обществе и подпитали конспирологические теории о тестировании инопланетных технологий.

По мнению экспертов, поддельные кадры, призванные подтвердить существование НЛО, были созданы с целью скрыть разработки сверхсекретных стелс-истребителей от Советского Союза.

Российские пилоты снова сообщили о встрече с НЛО
Российские пилоты снова сообщили о встрече с НЛО

Ранее сообщалось, что житель Великобритании запечатлел на видео необычный объект, появившийся над аэропортом Манчестера. Серебристый шар «размером с автомобиль» стремительно пролетел над взлётно-посадочной полосой. Очевидец отметил, что объект двигался по прямой траектории с постоянной скоростью, не поддаваясь влиянию ветреной погоды.

Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Пентагон
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar