Пентагон годами скрывал от людей правду об НЛО, чтобы разработать истребители
WSJ: Пентагон годами намеренно дезинформировал общественность об НЛО
НЛО. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Расследование, проведённое по инициативе Конгресса США, выявило факты распространения дезинформации о неопознанных летающих объектах (НЛО) со стороны Пентагона, пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).
Газета сообщает о случае, произошедшем в 1980-х годах, когда полковник ВВС США передал владельцу бара вблизи «Зоны 51» сфабрикованные фотографии «летающих тарелок». Цель — отвлечение внимания от секретных разработок. Эти снимки вызвали ажиотаж в обществе и подпитали конспирологические теории о тестировании инопланетных технологий.
По мнению экспертов, поддельные кадры, призванные подтвердить существование НЛО, были созданы с целью скрыть разработки сверхсекретных стелс-истребителей от Советского Союза.
Ранее сообщалось, что житель Великобритании запечатлел на видео необычный объект, появившийся над аэропортом Манчестера. Серебристый шар «размером с автомобиль» стремительно пролетел над взлётно-посадочной полосой. Очевидец отметил, что объект двигался по прямой траектории с постоянной скоростью, не поддаваясь влиянию ветреной погоды.