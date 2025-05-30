Британец запечатлел на видео НЛО над Манчестером

Британец Джордан Эванс снял на видео неопознанный летающий объект, появившийся в ясную погоду над аэропортом Манчестера. Как сообщает издание What's The Jam, этот загадочный шар не походил ни на один известный самолёт.

Необычный объект над аэропортом Манчестера. Видео © What's The Jam / Джордан Эванс

На записи, сделанной Эвансом, видно серебристый шар «размером с автомобиль», который на высокой скорости пролетел над взлётно-посадочной полосой. По словам очевидца, он находился в пабе аэропорта, когда его внимание привлёк странный объект.

«Он двигался по идеальной прямой справа налево с постоянной скоростью прямо над взлётно-посадочной полосой», – рассказал Джордан.