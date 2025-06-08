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Регион
7 июня, 23:42

Американский сержант погиб в Венгрии во время подготовки к учениям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Вооружённые силы США сообщили о гибели американского военного в ходе подготовки к совместным учениям в Венгрии. Инцидент произошёл вблизи лагеря Крофт, где армейские подразделения проводили тренировочные мероприятия.

Погибшим оказался сержант Аарон Кокс, которому было всего 24 года. Он служил стрелком во 2-й мобильной боевой бригаде 101-й воздушно-десантной дивизии. Согласно официальному пресс-релизу, его смерть стала результатом несчастного случая с участием военной техники.

«Потеря сержанта Кокса — это трагедия для всех нас... Мы находимся в прямом контакте с его семьей, чтобы оказать заботу и поддержку, в которой они нуждаются в это трудное время», — сказал командир дивизии полковник Дюк Рейм.

Командование не уточняет, при каких именно условиях произошёл инцидент, однако подчёркивает, что прилагает все усилия для выяснения всех деталей трагедии.

Пентагон заявил об усилении военного присутствия в одном регионе
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Ранее трагическое событие с участием американских военнослужащих произошёл в Литве. Четверо солдат погибли на военном полигоне в Пабраде, пытаясь вытащить застрявшую в болоте армейскую машину. По имеющейся информации, военные съехали с дороги во время операции по эвакуации техники и оказались заблокированы внутри автомобиля, который затянуло в болото.

Андрей Васильев
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