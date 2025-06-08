Американский сержант погиб в Венгрии во время подготовки к учениям

Вооружённые силы США сообщили о гибели американского военного в ходе подготовки к совместным учениям в Венгрии. Инцидент произошёл вблизи лагеря Крофт, где армейские подразделения проводили тренировочные мероприятия.

Погибшим оказался сержант Аарон Кокс, которому было всего 24 года. Он служил стрелком во 2-й мобильной боевой бригаде 101-й воздушно-десантной дивизии. Согласно официальному пресс-релизу, его смерть стала результатом несчастного случая с участием военной техники.

«Потеря сержанта Кокса — это трагедия для всех нас... Мы находимся в прямом контакте с его семьей, чтобы оказать заботу и поддержку, в которой они нуждаются в это трудное время», — сказал командир дивизии полковник Дюк Рейм.

Командование не уточняет, при каких именно условиях произошёл инцидент, однако подчёркивает, что прилагает все усилия для выяснения всех деталей трагедии.