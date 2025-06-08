США испугались переезда посольства Китая в район Лондона, где находятся узлы связи

Администрация США обеспокоена планами Пекина переместить своё дипломатическое представительство в здание бывшего Королевского монетного двора, находящегося рядом с ключевыми коммуникационными узлами в центре Лондона. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в западных правительственных кругах.

Китай купил здание шесть лет назад, но до сих пор не может получить разрешение на открытие на его территории нового посольства. Всё из-за его близости к Лондонскому Сити — района, в котором сосредоточены не только финансовые учреждения, но и узлы связи, включая центры обработки информации. По мнению американской стороны, размещение китайских дипломатов в этом квартале может повлечь риск доступа к подземным линиям передачи данных.

«Соединённые Штаты глубоко обеспокоены предоставлением Китаю потенциального доступа к конфиденциальным коммуникациям одного из наших ближайших союзников», — заявил чиновник из США.

По сведениям газеты, дискуссия вокруг возможного размещения китайской дипмиссии усложнила переговоры между Лондоном и Вашингтоном по вопросам торговли металлами. В частности, обсуждение отмены тарифов на британскую сталь застопорилось. А в Белом доме подчеркнули, что принятие подобных решений должно проходить с участием профильных ведомств, в том числе разведывательных структур.