Работодатели должны обладать правом запрещать сотрудникам ношение паранджи на рабочем месте. Такое мнение выразила лидер Консервативной партии Великобритании Кеми Баденок в интервью газете Telegraph.

По её словам, люди, посещающие её встречи с избирателями, не должны скрывать лица. Баденок подчеркнула, что организации должны иметь возможность самостоятельно определять требования к внешнему виду своих сотрудников.

«Я не разговариваю с людьми, которые не собираются показывать мне своё лицо. Я также считаю, что другие люди должны иметь такой контроль. Организации должны иметь возможность решать, что носить их сотрудникам. Это не должно быть чем-то, что люди смогут обойти», — заявила Баденок.

При этом политик отметила, что запрет на ношение одежды, закрывающей лицо в общественных местах, не является эффективным способом интеграции мигрантов в общество. Она привела в пример Францию, где, несмотря на существующий запрет, проблемы с интеграцией стоят даже острее, чем в Великобритании.

Тем временем, в Великобритании не против того, чтобы дети дошкольного возраста меняли пол*. Ранее в стране существовал законодательный запрет на подобные манипуляции с организмом малышей. Местные издания отмечают, что в прошлом месяце до 10 детей ясельного возраста уже начали проходить соответствующую терапию, а в клиники направлены 157 детей в возрасте до девяти лет.