«Мы забираем друзей Илона»: Союзникам Маска и Трампа предложили выбрать сторону

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает усилия по мобилизации влиятельных сторонников на фоне обострения отношений между хозяином Белого дома и предпринимателем Илоном Маском. Об этом сообщает Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

Сотрудники администрации уже начали активно контактировать с ключевыми фигурами — крупными донорами, известными консерваторами и представителями элиты, ранее выражавшими симпатии и к Трампу, и к Маску. Им настоятельно рекомендуют определиться с позицией в возникшем конфликте. Согласно одному из источников, это будет самый простой выбор, который они когда-либо делали.

«Мы забираем друзей Илона. Если он хочет их вернуть, ему придётся целовать задницу Дональда Трампа так, как он никогда никого не целовал за всю свою жизнь», — заявил чиновник.