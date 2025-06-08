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8 июня, 04:29

Минобороны требует взыскать с завода «Машиностроитель» почти 38 млн рублей

Завод «Машиностроитель» в Воскресенске. Обложка © vzmpro.ru

Завод «Машиностроитель» в Воскресенске. Обложка © vzmpro.ru

Министерство обороны Российской Федерации обратилось в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением почти на 38 млн рублей к ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель». Об этом со ссылкой на документы пишет ТАСС.

«Исковое заявление от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации к ответчику в лице ООО «Воскресенский завод «Машиностроитель» на сумму 37 млн 926 тысяч», — говорится в тексте документа.

Завод «Машиностроитель» специализируется на изготовлении мелющих шаров, обработке металлов, производстве стального и чугунного литья, а также занимается машиностроительным производством.

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Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы к ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» с требованием выплатить более 2,6 миллиарда рублей. Инстанция рассматривает вопрос о возбуждении дела. Содержание претензий, заявленных истцом, пока не раскрывается.

Антон Голыбин
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