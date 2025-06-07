Суд взыскал с сына «крабового короля» Кана 358,7 миллиарда рублей

Суд конфисковал у Александра Кана, сына «крабового короля» Олега Кана, четыре участка земли и два дома в Южно-Сахалинске для погашения долга в 358,7 млрд рублей, нанесённого водным биоресурсам, сообщили в судебных документах, изученных РИА «Новости». Площадь участков — свыше 1,2 тыс. и 1 тыс. кв. м, домов — 649 и 129 кв. м. Также взыскана госпошлина в 10,8 тыс. рублей.

Приставы выявили у Кана-младшего восемь машин и 40 объектов недвижимости на 299 млн рублей. Его долг государству составляет около 337 млрд рублей.

Генпрокуратура РФ направила во владивостокский суд дело Александра Кана по обвинению в участии в преступном сообществе, контрабанде краба и уклонении от таможенных платежей. По данным следствия, с 2014 по 2019 годы Олег Кан с сообщниками, включая сына, через компании «Монерон», «Курильский Универсальный Комплекс» и «Приморская Рыболовная Компания» поставлял за границу более 3 тыс. тонн краба стоимостью свыше 2,6 млрд рублей. Краб декларировался по заниженной цене, что позволило уклониться от уплаты 9,2 млн рублей таможенных платежей. Александр Кан, возглавляя одну из фирм, организовывал фиктивные контракты и контролировал добычу и продажу краба.