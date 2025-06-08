Суд обязал Константина Хабенского погасить долги за коммунальные услуги
Константин Хабенский. Обложка © VK / Константин Хабенский
Мировой суд в Москве вынес решение о взыскании с актёра Константина Хабенского задолженности по оплате коммунальных услуг по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебную инстанцию.
«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Должник: Хабенский Константин Юрьевич», — уточнили в суде.
Сумма задолженности и период, за который она образовалась, не уточняются. Согласно информации из картотеки суда, решение уже вступило в законную силу.
Ранее Life.ru рассказывал, что суд в Москве обязал телеведущую Ларису Гузееву выплатить долги за жилищно-коммунальные услуги. Иск к Гузеевой поступил от «Мосводоканала» в марте. Судебный приказ уже вступил в силу. А балерина Анастасия Волочкова даже выставила на продажу свою шестикомнатную квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы погасить долг по ЖКХ в размере 127 тысяч рублей. Также сообщалось, что за квартирой Волочковой в Москве числится долг в размере 67 тысяч рублей.