Суд обязал Константина Хабенского погасить долги за коммунальные услуги

Мировой суд в Москве вынес решение о взыскании с актёра Константина Хабенского задолженности по оплате коммунальных услуг по иску Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебную инстанцию.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Должник: Хабенский Константин Юрьевич», — уточнили в суде.