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8 июня, 05:59

Стало известно, чем кормят осуждённых боевиков ВСУ в российских тюрьмах

ФСИН: Осуждённые боевики ВСУ получают в российских ИК трёхразовое питание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Украинские боевики, которые сидят в российских тюрьмах, питаются там три раза в день. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника исправительной колонии УФСИН по Республике Мордовия Александра Чудакова.

«В колонии организовано трёхразовое питание. С перерывами не более семи часов между приёмами пищи», — рассказал Чудаков.

Он уточнил, что завтракают зеки в основном кашей, а на обед получают суп и мясо с каким-либо гарниром. На ужин у них зачастую рыба. Обычный обед включал в себя ленинградский рассольник и сосиски с квашенными овощами. Как в любой нормальной столовой. При этом на кухне тоже работают заключённые, имеющие некоторый кулинарный талант или соответствующую специальность.

«Все работники столовой прошли медицинское обследование, имеют медицинскую книжку, обучались в профессиональном училище», — добавил Чудаков.

Осуждённые боевики также рассказали, что у них есть возможность баловать себя конфетами, сгущёнкой, чаем или пачкой сигарет, которые они могут дополнительно купить на деньги, заработанные на производстве.

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Ранее во ФСИН рассказали об усилении контроля за осуждёнными украинскими боевиками, отбывающими наказания за военные преступления в российских тюрьмах. При этом персонал исправительных колоний относится к ним так же, как и к другим зекам.

Владимир Озеров
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