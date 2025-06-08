Стало известно, чем кормят осуждённых боевиков ВСУ в российских тюрьмах
ФСИН: Осуждённые боевики ВСУ получают в российских ИК трёхразовое питание
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Украинские боевики, которые сидят в российских тюрьмах, питаются там три раза в день. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя начальника исправительной колонии УФСИН по Республике Мордовия Александра Чудакова.
«В колонии организовано трёхразовое питание. С перерывами не более семи часов между приёмами пищи», — рассказал Чудаков.
Он уточнил, что завтракают зеки в основном кашей, а на обед получают суп и мясо с каким-либо гарниром. На ужин у них зачастую рыба. Обычный обед включал в себя ленинградский рассольник и сосиски с квашенными овощами. Как в любой нормальной столовой. При этом на кухне тоже работают заключённые, имеющие некоторый кулинарный талант или соответствующую специальность.
«Все работники столовой прошли медицинское обследование, имеют медицинскую книжку, обучались в профессиональном училище», — добавил Чудаков.
Осуждённые боевики также рассказали, что у них есть возможность баловать себя конфетами, сгущёнкой, чаем или пачкой сигарет, которые они могут дополнительно купить на деньги, заработанные на производстве.
Ранее во ФСИН рассказали об усилении контроля за осуждёнными украинскими боевиками, отбывающими наказания за военные преступления в российских тюрьмах. При этом персонал исправительных колоний относится к ним так же, как и к другим зекам.