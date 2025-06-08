Путин поздравил соцработников и назвал милосердие национальной чертой россиян
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Президент России Владимир Путин поздравил социальных работников с профессиональным праздником, подчеркнув, что они продолжают многовековые традиции помощи и заботы о нуждающихся. Текст поздравления был опубликован на сайте Кремля.
В своей телеграмме глава государства напомнил: сострадание и милосердие всегда были важной частью национального характера. Особое значение он придал указу Петра I от 8 июня 1701 года, с которого началось формирование государственной системы социальной поддержки в России.
Путин отметил, что нынешние соцработники достойно следуют примеру предшественников, проявляя не только профессионализм, но и особую человечность — отзывчивость, неравнодушие и глубокое понимание своей миссии. Он подчеркнул: от их самоотдачи зависит благополучие миллионов граждан.
Президент призвал совершенствовать качество и доступность социальных услуг, внедрять лучшие практики и усиливать взаимодействие государства, бизнеса и некоммерческих организаций. В завершение он поблагодарил работников отрасли за их самоотверженный труд и пожелал успехов в служении обществу.
День социального работника отмечается ежегодно 8 июня в память о первом в России указе по организации помощи нуждающимся.
Если вы до сих пор не знаете, кто такие эти социальные работники и чем они так полезны, то для вас у Life.ru завалялся материал, в котором мы подробно рассказали об этой профессии. Она имеет очень глубокие корни, а ещё в XIV–XV веках помощь нуждающимся оказывали церкви и монастыри.