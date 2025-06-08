24-летнему россиянину грозит 10 лет колонии из-за посылки из Испании
SHOT: Жителю Королёва грозит срок за коробки вейпов с гашишным маслом из Испании
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Россиянин заказал из Испании 10 коробок вейпов, которые при проверке оказались заполнены гашишным маслом. Молодой человек пытался перевезти запрещённый груз через обычную почту. По данным Telegram-канала SHOT, подозрительную посылку с надписью «Из Королевства Испания в Российскую Федерацию» обнаружили московские таможенники.
24-летний Илья из Королёва решил приобрести вейпы с сюрпризом. Экспертиза показала, что жидкость содержит наркотическое вещество — масло каннабиса. Вместо доставки посылки на дом к Илье приехали сотрудники полиции. Теперь парню грозит уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств», по которой предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Ранее Life.ru рассказал, что в Северной Осетии таможенники поймали двух мужчин, пытавшихся провезти капсулы с сильнодействующим веществом. В автомобиле они транспортировали 12,5 тысячи капсул. Следствие устанавливает возможные каналы поставок запрещёнки и получателей груза.