24-летнему россиянину грозит 10 лет колонии из-за посылки из Испании

Россиянин заказал из Испании 10 коробок вейпов, которые при проверке оказались заполнены гашишным маслом. Молодой человек пытался перевезти запрещённый груз через обычную почту. По данным Telegram-канала SHOT, подозрительную посылку с надписью «Из Королевства Испания в Российскую Федерацию» обнаружили московские таможенники.

24-летний Илья из Королёва решил приобрести вейпы с сюрпризом. Экспертиза показала, что жидкость содержит наркотическое вещество — масло каннабиса. Вместо доставки посылки на дом к Илье приехали сотрудники полиции. Теперь парню грозит уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств», по которой предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.