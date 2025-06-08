Девушка потеряла любимого и начала гнить заживо после подтяжки груди в Москве

28-летняя жительница Мурома утверждает, что стала жертвой неудачной пластической операции в московской клинике «Эталон». Женщина приехала в столицу летом 2024 года, чтобы исправить диастаз и сделать подтяжку груди. За услуги и специальное бельё с неё потребовали 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Mash.

Последствия операции. Фото © Telegram / Mash

Однако спустя год после хирургического вмешательства на теле Елены — незаживающие раны, гнойные полости и массивные рубцы. По её словам, врачи клиники уверяли: болезненное состояние — норма, а процесс восстановления может занять до года.

Не дождавшись улучшений, девушка обратилась в другую медицинскую организацию, где услышала: операция была проведена с ошибками. Параллельно у Елены начались серьёзные проблемы в личной жизни — партнёр ушёл, новые отношения не складываются из-за внешних изменений. На психологическую помощь она уже потратила более миллиона рублей.

Сейчас пострадавшая требует компенсацию через прокуратуру Москвы. Её адвокат Саид Ярахмедов считает, что вины пациентки нет. В свою очередь хирург «Эталона» Павел Пиманчев настаивает: причина осложнений — особенности используемого материала и индивидуальная реакция организма.