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Регион
8 июня, 08:17

Девушка потеряла любимого и начала гнить заживо после подтяжки груди в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / XArtProduction

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / XArtProduction

28-летняя жительница Мурома утверждает, что стала жертвой неудачной пластической операции в московской клинике «Эталон». Женщина приехала в столицу летом 2024 года, чтобы исправить диастаз и сделать подтяжку груди. За услуги и специальное бельё с неё потребовали 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает Mash.

Последствия операции. Фото © Telegram / Mash

Последствия операции. Фото © Telegram / Mash

Однако спустя год после хирургического вмешательства на теле Елены — незаживающие раны, гнойные полости и массивные рубцы. По её словам, врачи клиники уверяли: болезненное состояние — норма, а процесс восстановления может занять до года.

Не дождавшись улучшений, девушка обратилась в другую медицинскую организацию, где услышала: операция была проведена с ошибками. Параллельно у Елены начались серьёзные проблемы в личной жизни — партнёр ушёл, новые отношения не складываются из-за внешних изменений. На психологическую помощь она уже потратила более миллиона рублей.

Сейчас пострадавшая требует компенсацию через прокуратуру Москвы. Её адвокат Саид Ярахмедов считает, что вины пациентки нет. В свою очередь хирург «Эталона» Павел Пиманчев настаивает: причина осложнений — особенности используемого материала и индивидуальная реакция организма.

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Ранее Life.ru рассказывал, что жительница Пензы умерла в Москве, когда ей сделали пластическую операцию. 17-летняя девушка хотела исправить врождённый порок развития верхней челюсти, но операция пошла не так, как изначально планировалось.

Владимир Озеров
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