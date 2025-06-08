Украинцев перестали пускать в Россию после зачистки галереи телефона и истории на YouTube

Удаление личной информации с мобильных устройств всё чаще становится основанием для запрета на въезд гражданам Украины в Россию. Украинцы удаляли огромное количество фото и видео перед тем, как поехать в РФ, сообщает РИА «Новости».

В материалах дел отмечается, что украинцы перед пересечением границы стирали тысячи фотографий и видеозаписей, чистили контакты или удаляли переписки в мессенджерах. В одном из случаев мужчина удалил пять тысяч файлов и часть телефонной книги, в другом — женщина полностью очистила галерею и скрыла историю просмотров на YouTube.

Пограничники расценили такие действия как попытку скрыть свои взгляды или подготовиться к проверке. Суд признал эти аргументы достаточными для отказа во въезде.

Все заявители пытались обжаловать решения, ссылаясь на наличие родственников в России и отсутствие намерений нарушать закон. Однако суды оставили их жалобы без удовлетворения, посчитав удаление данных достаточным подозрением для отказа.