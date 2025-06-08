Украинцев перестали пускать в Россию после зачистки галереи телефона и истории на YouTube
Некоторых граждан Украины не пустили в Россию из-за удалённых данных в телефоне
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014
Удаление личной информации с мобильных устройств всё чаще становится основанием для запрета на въезд гражданам Украины в Россию. Украинцы удаляли огромное количество фото и видео перед тем, как поехать в РФ, сообщает РИА «Новости».
В материалах дел отмечается, что украинцы перед пересечением границы стирали тысячи фотографий и видеозаписей, чистили контакты или удаляли переписки в мессенджерах. В одном из случаев мужчина удалил пять тысяч файлов и часть телефонной книги, в другом — женщина полностью очистила галерею и скрыла историю просмотров на YouTube.
Пограничники расценили такие действия как попытку скрыть свои взгляды или подготовиться к проверке. Суд признал эти аргументы достаточными для отказа во въезде.
Все заявители пытались обжаловать решения, ссылаясь на наличие родственников в России и отсутствие намерений нарушать закон. Однако суды оставили их жалобы без удовлетворения, посчитав удаление данных достаточным подозрением для отказа.
Больше всего в Россию любят ездить отовариваться эстонцы, потому что в их «процветающем» европейском государстве высоченные цены на продукты и даже поездка за ними в РФ является более выгодной. Техника и одежда в нашей стране тоже дешевле.