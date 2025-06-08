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Регион
8 июня, 10:05

Крестный ход в Молдавии отменили ради гей*-парада

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Молдавии более трёх тысяч прихожан планировали провести крёстный ход в честь Дня Святой Троицы. Однако местные силовые структуры потребовали от Кагульской и Комратской епархии перенести религиозное шествие, пока в регионе проходит неформальный праздник представителей ЛГБТ*-сообщества.

15 июня верующие планировали пройти от села Чишмикиой, через населённые пункты Вулканешты, Тараклию, Конгаз до города Комрат. Один из священнослужителей публично выразил возмущение, отметив, что для сторонников «праздника Содома и Гоморры» не существует никаких ограничений, тогда как верующим приходится сталкиваться с запретами. Он задался вопросом о будущем детей и общества, если подобная тенденция продолжится.

Это не первый случай давления на религиозных жителей Гагаузии. Ранее власти также не разрешили провести пасхальный автопробег, объяснив это необходимостью соответствовать европейским стандартам.

В четырёх российских регионах преподаватели вузов пропагандировали ЛГБТ* по указке из Британии
В четырёх российских регионах преподаватели вузов пропагандировали ЛГБТ* по указке из Британии

Вот и на Украине ценности стремятся к западным стандартам. Ранее там прошёл ЛГБТ*-парад на Пасху. Всех, кто пытался протестовать, полиция оперативно разогнала. Некоторых даже задержали, поскольку эти элементы общества права на голос не имеют, когда дело касается стремления к европейским ценностям.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Владимир Озеров
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