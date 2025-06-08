Синело лицо, разрывало живот: Молодая мать умерла в муках в больнице, три часа прождав скорую

В Брянске бригада скорой помощи добиралась до пациентки почти три часа. Когда женщину доставили в реанимацию, врачи не успели спасти её, и она умерла как только впала в кому. Трагическую историю приводит kp.ru.

По словам родственников, вечером 1 мая 31-летняя Людмила почувствовала себя плохо: у неё сильно заболел живот, начало синеть лицо, появились отёки. Женщина сразу позвонила в скорую, однако медики не приехали на вызов. Тогда она позвонила родственникам и рассказала, что чувствует нестерпимые боли и боится потерять сознание. Мать и сестра Людмилы сами пытались дозвониться в скорую, но там всерьёз не воспринимали жалобы.

Медработники приехали к женщине только через два с половиной часа, после чего её 40 минут везли в больницу, рассказала сестра погибшей. Уже в реанимации пациентка впала в кому, а через несколько минут скончалась. По словам матери умершей, врач в больнице только развёл руками и объяснил, что слишком поздно привезли, сделать уже ничего было нельзя.

Сейчас предлагаемой причиной смерти называется менингит, однако семья не верит этому диагнозу, говоря, что перед смертью у их родственницы синело лицо, а от боли скручивало всё тело. У женщины осталась несовершеннолетняя дочь. СК начал проверку по факту случившегося. В брянской больнице комментарий давать не стали.

«Она боролась за жизнь, потому что у неё была причина жить, было ради кого жить — дочь, семья, мечты, любовь к жизни. Она верила, что помощь придёт и надеялись до последнего, что ей помогут. Как тяжело уходить из жизни видя, понимая и осознавая, чёрствость, равнодушие и безразличие от людей, в которых ты верил до последнего!» — написала в соцсети сестра Людмилы.