Бастрыкин: Для украинских преступников должен быть создан военный трибунал
Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком
Для украинских преступников, причастных к терактам и обстрелам гражданского населения, необходимо создать военный трибунал. Он может быть организован по типу Нюрнбергского процесса, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Я полагаю, что надо создавать военный трибунал по примеру Нюрнбергского трибунала, а, может быть, международный трибунал с участием других государств», — сказал Бастрыкин.
Он также добавил, что всех киевских преступников необходимо привлекать к уголовной ответственности по закону международного права и квалифицировать их действия как преступления против мира и человечества.
Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области в результате подрыва обрушился мост прямо во время прохождения под ним пассажирского поезда Климов — Москва. Трагедия унесла жизни семи человек, 118 получили ранения. Позднее произошёл ещё один взрыв на перегоне Унеча — Жеча, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.