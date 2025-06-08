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8 июня, 10:32

Бастрыкин: Для украинских преступников должен быть создан военный трибунал

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком

Для украинских преступников, причастных к терактам и обстрелам гражданского населения, необходимо создать военный трибунал. Он может быть организован по типу Нюрнбергского процесса, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Я полагаю, что надо создавать военный трибунал по примеру Нюрнбергского трибунала, а, может быть, международный трибунал с участием других государств», — сказал Бастрыкин.

Он также добавил, что всех киевских преступников необходимо привлекать к уголовной ответственности по закону международного права и квалифицировать их действия как преступления против мира и человечества.

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Напомним, что в ночь на 1 июня в Брянской области в результате подрыва обрушился мост прямо во время прохождения под ним пассажирского поезда Климов — Москва. Трагедия унесла жизни семи человек, 118 получили ранения. Позднее произошёл ещё один взрыв на перегоне Унеча Жеча, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Наталья Афонина
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