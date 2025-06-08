Бастрыкин: Для украинских преступников должен быть создан военный трибунал

Для украинских преступников, причастных к терактам и обстрелам гражданского населения, необходимо создать военный трибунал. Он может быть организован по типу Нюрнбергского процесса, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Я полагаю, что надо создавать военный трибунал по примеру Нюрнбергского трибунала, а, может быть, международный трибунал с участием других государств», — сказал Бастрыкин.