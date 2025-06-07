Теракты, устроенные Киевом, приведут к Украину ещё более разрушительной фазе конфликта. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Judging Freedom на YouTube.

«Этот конфликт переходит в новую фазу. И это будет разрушительная фаза для Украины», — предупредил Джонсон.