«Новая фаза»: В США рассказали, чем для Киева обернутся устроенные в РФ теракты
Джонсон: Украина своими действиями ведёт к более разрушительной фазе конфликта
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Теракты, устроенные Киевом, приведут к Украину ещё более разрушительной фазе конфликта. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире Judging Freedom на YouTube.
«Этот конфликт переходит в новую фазу. И это будет разрушительная фаза для Украины», — предупредил Джонсон.
Эксперт подчеркнул, что российская сторона может также предпринять ответные меры против высших должностных лиц в Киеве в связи с последними терактами.
Напомним, что 1 июня российские военные аэродромы в пяти регионах подверглись внезапной атаке украинских беспилотников. В ряде областей для этого были использованы дроны, тайно доставленные на фурах. В этот момент рядом находились водители-дальнобойщики, которые несмотря на огромный риск для жизни отважно попытались остановить вылетающие беспилотники, бросая в них камни. А в ночь на 6 июня российские войска в качестве возмездия нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по военным объектам на территории Украины.