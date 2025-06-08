Суд отобрал «лексус» у 19-летнего москвича за пьяные покатушки по улицам столицы

19-летний москвич лишился своего автомобиля «лексус IS 200» за повторное вождение в пьяном виде. Ранее парня уже наказывали за отказ от медосвидетельствования, но 1 марта 2025 года он снова сел пьяным за руль и поехал по улице Базовской.

Когда молодого человека остановили на улице Вагоноремонтной, он вновь отказался проходить проверку на алкоголь, несмотря на требования полиции. Суд принял решение конфисковать автомобиль как наказание за повторное нарушение. Свою вину молодой человек признал полностью.

«С учётом позиции прокуратуры суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года», — говорится в сообщении прокуратуры.