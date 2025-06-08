Суд отобрал «лексус» у 19-летнего москвича за пьяные покатушки по улицам столицы
Суд конфисковал «лексус» у 19-летнего москвича за повторное вождение пьяным
Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
19-летний москвич лишился своего автомобиля «лексус IS 200» за повторное вождение в пьяном виде. Ранее парня уже наказывали за отказ от медосвидетельствования, но 1 марта 2025 года он снова сел пьяным за руль и поехал по улице Базовской.
Когда молодого человека остановили на улице Вагоноремонтной, он вновь отказался проходить проверку на алкоголь, несмотря на требования полиции. Суд принял решение конфисковать автомобиль как наказание за повторное нарушение. Свою вину молодой человек признал полностью.
«С учётом позиции прокуратуры суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее Life.ru рассказывал, что Porsche Cayenne, изъятый у жителя Нижнего Новгорода, по решению судебных приставов отправился на нужды СВО. Учитывая предыдущее нарушение, связанное с вождением в нетрезвом виде, суд вынес строгий приговор: признал водителя виновным по статье 264.1 УК РФ и конфисковал его автомобиль в пользу государства.