Астрофотограф показал уникальное фото космической «Клешни» и «Пузыря»

Калининградский астрофотограф Андрей Сидоров представил уникальный снимок, запечатлевший сразу две космические туманности в одном кадре. На фотографии, сделанной с использованием системы цветных светофильтров (зелёного, синего и красного), в правой части изображения чётко просматривается туманность SH2-157, получившая поэтичное название «Клешня лобстера». В нижней части кадра запечатлена не менее эффектная туманность SH2-162, известная астрономам как «Пузырь».

Как пояснили в Астрономическом сообществе БФУ им. И. Канта, для создания этого снимка потребовалась сложная обработка: отдельные изображения, полученные через разные светофильтры, были совмещены в единую композицию. Результатом этой кропотливой работы стало потрясающее по своей красоте изображение, демонстрирующее удивительные формы и цветовые переливы далеких космических объектов.