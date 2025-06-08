В РСТ заявили, что закон о гостевых домах не повысит цены на аренду
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Новый закон о легализации гостевых домов не приведёт к росту цен на их аренду. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Вице-президент РСТ Георгий Мохов в беседе с телеканалом «Звезда» отметил, что регистрация гостевых домов в реестре бесплатна, поэтому дополнительной финансовой нагрузки не предвидится. Тем не менее конечная цена аренды зависит от региональных властей, которые могут повысить тарифы на газ, электроэнергию или вывоз мусора.
«Что касается цены размещения, мы полагаем, что не будет какого-то увеличения стоимости. Во-первых, сама процедура классификации и регистрации в реестре бесплатная, и никакой финансовой нагрузки на гостевые дома с точки зрения регистрации нет. А вот будут ли увеличены в дальнейшем тарифы на коммунальные услуги, на прочие расходы, вывоз мусора, газоснабжение и так далее — это зависит в первую очередь от региональных властей», — сообщил собеседник телеканала.
Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, запускает эксперимент по легализации гостевых домов до конца 2027 года. Он стартует 1 сентября 2025 года и затронет южные регионы (Крым, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую и Херсонскую области, Севастополь, территорию «Сириус»), северные регионы (Архангельскую, Калининградскую и Ленинградскую области), а также Иркутскую область, Республику Алтай, Алтайский и Приморский края. Кроме того, эксперимент охватит Кавказ (Дагестан), Центральную Россию (Владимирскую и Ивановскую области) и Кемеровскую область.