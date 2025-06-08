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8 июня, 12:19

Следовавший в Батуми автобус с туристами перевернулся на выезде из Ставрополя

Обложка © Telegram / Новости Ставрополя

Обложка © Telegram / Новости Ставрополя

На выезде из Ставрополя утром произошла авария с междугородним автобусом, следовавшим в Батуми. По словам очевидцев, примерно в 7:10 утра легковой автомобиль внезапно совершил опасный манёвр перед автобусом. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Ставрополя».

Водитель пассажирского транспорта попытался уйти от столкновения, в результате чего автобус оказался в кювете и лёг на бок. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины случившегося уточняются.

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Ранее в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lexus и BMW. Известно, что в результате пострадали два человека. При этом водитель «лексуса» сразу после аварии попытался сбежать с места происшествия. Теперь его ищет полиция.

Владимир Озеров
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