Следовавший в Батуми автобус с туристами перевернулся на выезде из Ставрополя

На выезде из Ставрополя утром произошла авария с междугородним автобусом, следовавшим в Батуми. По словам очевидцев, примерно в 7:10 утра легковой автомобиль внезапно совершил опасный манёвр перед автобусом. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Ставрополя».

Водитель пассажирского транспорта попытался уйти от столкновения, в результате чего автобус оказался в кювете и лёг на бок. Информации о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины случившегося уточняются.