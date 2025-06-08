Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 13:45

Женщина умерла от разрыва сердца у Медного всадника в Петербурге

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

На Сенатской площади в Санкт-Петербурге умерла 76-летняя женщина. Жительница Северной столицы скончалась прямо у Медного всадника. Об этом сайту MK.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Причиной смерти пожилой петербурженки стал разрыв сердца, вызвавший внезапную сердечную смерть и асистологию.

Пауэрбанк взорвался в самолёте, выполнявшем рейс из Санкт-Петербурга в Якутск
Пауэрбанк взорвался в самолёте, выполнявшем рейс из Санкт-Петербурга в Якутск

Ранее Life.ru рассказал, что в Брянске скончалась молодая мать, которая ждала скорую помощь три часа. К женщине всё-таки приехали врачи, доставили её в реанимацию, но не успели спасти. Пациентка скончалась, как только впала в кому.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar