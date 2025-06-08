Женщина умерла от разрыва сердца у Медного всадника в Петербурге

На Сенатской площади в Санкт-Петербурге умерла 76-летняя женщина. Жительница Северной столицы скончалась прямо у Медного всадника. Об этом сайту MK.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее Life.ru рассказал, что в Брянске скончалась молодая мать, которая ждала скорую помощь три часа. К женщине всё-таки приехали врачи, доставили её в реанимацию, но не успели спасти. Пациентка скончалась, как только впала в кому.