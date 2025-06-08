«Немедленно покинуть здание». Людей эвакуируют из одного из самых крупных ТЦ Москвы

В Москве эвакуированы сотрудники и посетители торгового центра «Метрополис» после срабатывания оповещения о чрезвычайном происшествии. В соцсетях очевидцы публикуют кадры из здания. Видно, что паники среди граждан нет.

Эвакуация из ТЦ «Метрополис» в Москве. Видео © VK / Москва. Новости

«Внимание. Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы», — звучит из громкоговорителя в ТЦ.

Также очевидцы рассказали, что к торговому центру подъехали несколько пожарных машин. Как пояснили в пресс-службе МЧС столицы, сработала сигнализация о возможном возгорании, однако спасатели не обнаружили признаков пожара.