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8 июня, 13:50

«Немедленно покинуть здание». Людей эвакуируют из одного из самых крупных ТЦ Москвы

В Москве эвакуируют посетителей и сотрудников из ТЦ «Метрополис»

В Москве эвакуированы сотрудники и посетители торгового центра «Метрополис» после срабатывания оповещения о чрезвычайном происшествии. В соцсетях очевидцы публикуют кадры из здания. Видно, что паники среди граждан нет.

Эвакуация из ТЦ «Метрополис» в Москве. Видео © VK / Москва. Новости

«Внимание. Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы», — звучит из громкоговорителя в ТЦ.

Также очевидцы рассказали, что к торговому центру подъехали несколько пожарных машин. Как пояснили в пресс-службе МЧС столицы, сработала сигнализация о возможном возгорании, однако спасатели не обнаружили признаков пожара.

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Ранее сообщалось, что в Махачкале разгорелся масштабный пожар на территории базы отдыха. Пламя охватило внушительную площадь в 800 квадратных метров. Возгорание произошло на крыше нефункционирующего двухэтажного строения. Пострадавших нет.

Обложка © VK / Москва. Новости

Татьяна Миссуми
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