«Немедленно покинуть здание». Людей эвакуируют из одного из самых крупных ТЦ Москвы
В Москве эвакуируют посетителей и сотрудников из ТЦ «Метрополис»
В Москве эвакуированы сотрудники и посетители торгового центра «Метрополис» после срабатывания оповещения о чрезвычайном происшествии. В соцсетях очевидцы публикуют кадры из здания. Видно, что паники среди граждан нет.
Эвакуация из ТЦ «Метрополис» в Москве. Видео © VK / Москва. Новости
«Внимание. Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы», — звучит из громкоговорителя в ТЦ.
Также очевидцы рассказали, что к торговому центру подъехали несколько пожарных машин. Как пояснили в пресс-службе МЧС столицы, сработала сигнализация о возможном возгорании, однако спасатели не обнаружили признаков пожара.
Ранее сообщалось, что в Махачкале разгорелся масштабный пожар на территории базы отдыха. Пламя охватило внушительную площадь в 800 квадратных метров. Возгорание произошло на крыше нефункционирующего двухэтажного строения. Пострадавших нет.
Обложка © VK / Москва. Новости