Время чавкать! Медвежата-сироты получили в подарок целую машину любимых лакомств
В Приморье мужчина привёз фургон яблок для медвежат в реабилитационный центр
Обложка © Telegram / Центр «Тигр»
В Приморском крае местный житель пригнал целый фургон яблок для медвежат, которых волонтёры доставили из Якутии в реабилитационный центр для животных «Тигр». В самом учреждении пояснили, что косолапые остались без матери, поэтому самостоятельно им в природе не выжить. Сейчас за хищниками присматривают ветеринары.
В Приморье активист привёз машину яблок для медвежат. Видео © Telegram / центр «Тигр»
«Благодарим Виталия Козловского из посёлка Синельниково Октябрьского района за помощь нашим медвежатам! Он уже не в первый раз помогает нашим подопечным. Малыши счастливы, даже есть возможность пока полежать на яблоках», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что бурый медведь решил доплыть из России в Китай ради любви, дикий зверь отправился на поиск пары через реку Амур. Свидетелями необычной переправы стали рыбаки в провинции Хэйлунцзян, они и засняли уверенно плывущего мишку, который тут же стал звездой китайских соцсетей.