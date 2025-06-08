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8 июня, 15:00

Время чавкать! Медвежата-сироты получили в подарок целую машину любимых лакомств

В Приморье мужчина привёз фургон яблок для медвежат в реабилитационный центр

Обложка © Telegram / Центр «Тигр»

Обложка © Telegram / Центр «Тигр»

В Приморском крае местный житель пригнал целый фургон яблок для медвежат, которых волонтёры доставили из Якутии в реабилитационный центр для животных «Тигр». В самом учреждении пояснили, что косолапые остались без матери, поэтому самостоятельно им в природе не выжить. Сейчас за хищниками присматривают ветеринары.

В Приморье активист привёз машину яблок для медвежат. Видео © Telegram / центр «Тигр»

«Благодарим Виталия Козловского из посёлка Синельниково Октябрьского района за помощь нашим медвежатам! Он уже не в первый раз помогает нашим подопечным. Малыши счастливы, даже есть возможность пока полежать на яблоках», — говорится в тексте.

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Татьяна Миссуми
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