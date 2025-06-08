Время чавкать! Медвежата-сироты получили в подарок целую машину любимых лакомств

В Приморском крае местный житель пригнал целый фургон яблок для медвежат, которых волонтёры доставили из Якутии в реабилитационный центр для животных «Тигр». В самом учреждении пояснили, что косолапые остались без матери, поэтому самостоятельно им в природе не выжить. Сейчас за хищниками присматривают ветеринары.

В Приморье активист привёз машину яблок для медвежат. Видео © Telegram / центр «Тигр»

«Благодарим Виталия Козловского из посёлка Синельниково Октябрьского района за помощь нашим медвежатам! Он уже не в первый раз помогает нашим подопечным. Малыши счастливы, даже есть возможность пока полежать на яблоках», — говорится в тексте.