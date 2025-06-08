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8 июня, 14:48

Девятилетняя девочка получила жуткие травмы после падения с турника, врачи борются за её жизнь

Девятилетняя девочка попала в реанимацию после падения с турника в Петербурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурга врачи борются за жизнь девятилетней школьницы, которая получила тяжёлые травмы после падения с турника. Трагедия произошла вечером 7 июня на улице Пахомовской в Красногвардейском районе, сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, девочка залезла на двухметровый турник, но не удержалась и упала. При падении она ударилась животом о нижнюю перекладину, что привело к разрыву печени. Ребенка в критическом состоянии доставили в больницу и поместили в реанимацию.

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Ранее в Санкт-Петербурге девятилетняя девочка получила серьёзную травму на детской площадке, после того как её сбило качелями. Ей диагностировали подкапсульный разрыв селезёнки. Обстоятельства случившегося расследуются сотрудниками полиции.

Александра Мышляева
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