Девятилетняя девочка получила жуткие травмы после падения с турника, врачи борются за её жизнь

В Санкт-Петербурга врачи борются за жизнь девятилетней школьницы, которая получила тяжёлые травмы после падения с турника. Трагедия произошла вечером 7 июня на улице Пахомовской в Красногвардейском районе, сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, девочка залезла на двухметровый турник, но не удержалась и упала. При падении она ударилась животом о нижнюю перекладину, что привело к разрыву печени. Ребенка в критическом состоянии доставили в больницу и поместили в реанимацию.