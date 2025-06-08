Трампа назвали уязвимым для телефонных мошенников

Привычка президента США Дональда Трампа и его ближайшего окружения использовать личные мобильные телефоны для общения создает беспрецедентную брешь в системе безопасности, открывая возможности для злоумышленников и иностранных разведок. Об этом сообщает Axios, подчёркивая, что удобство и скорость коммуникации явно преобладают над соображениями безопасности в администрации главы Белого дома.

Эксперты в области кибербезопасности бьют тревогу, отмечая, что личные телефоны, как правило, менее защищены, чем служебные устройства, и могут быть легко взломаны или использованы для фишинговых атак. Злоумышленники могут выдавать себя за других лиц, перехватывать сообщения или даже получить доступ к конфиденциальной информации.

Несмотря на опасения, Белый дом настаивает на том, что использование личных телефонов – это способ сделать президента более открытым и доступным для общественности. Директор по коммуникациям Стивен Чунг утверждает, что прозрачность и оперативность перевешивают потенциальные риски.

Однако Axios подчёркивает, что такая беспечность может иметь серьезные последствия для национальной безопасности. В эпоху цифровых технологий, когда информация является ценным активом, уязвимость президента и его администрации к телефонным атакам представляет собой реальную угрозу.