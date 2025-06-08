В США группа неонацистов открыто собирает донаты на учения с одобрения ФБР

Международная неонацистская организация The Base открыто готовится провести парамилитарные учения на территории США, сообщает The Guardian. Это станет первым за несколько лет масштабным мероприятием группы, что свидетельствует о её активизации в условиях снижения внимания властей к ультраправому экстремизму

ФБР ранее классифицировало The Base как «расово мотивированную военизированную группировку», которая пропагандирует насилие, создание «белого этногосударства» и свержение правительства США. Члены группы участвовали в терактах в Европе.

При новом руководстве ФБР во главе с Кашем Пателем расследования против ультраправых экстремистов фактически заморожены. В ведомстве заявили, что «членство в группах само по себе не является преступлением», что дало The Base возможность действовать практически безнаказанно.

«Само по себе членство в группах не является незаконным и гарантировано первой поправкой [Конституции]», — заявили в ФБР.

Группа анонсировала национальный сбор для тренировок в военном стиле, призывая сторонников жертвовать криптовалюту.