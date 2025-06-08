В Петербурге продают квартиру мецената Жевержеева за 140 млн рублей

В Северной столице выставлена на продажу квартира коллекционера, мецената и основателя Санкт-Петербургского музея театрального и музыкального искусства Левкия Жевержеева (1881-1942). Недвижимость оценена в 140 миллионов рублей (388 889 рублей за квадратный метр). Соответствующее объявление появилось на сайте недвижимости.

«Документы готовы. Продажа прямая. Несовершеннолетних собственников нет. Собственность более 5 лет. Прописывается полная сумма в договоре», — указано в тексте.

Квартира находится на улице Рубинштейна, её площадь составляет 360 квадратных метров, а высота потолков — почти четыре метра. При этом продавец предупреждает, что в комнатах нет ремонта, и жильё продаётся впервые. Потенциальных покупателей завлекают возможностью отыскать «сокровища» в тайниках квартиры, но какие именно — не уточняется.

Левкий Жевержеев родился в 1881 году. С юности он начал коллекционировать книги и рукописи. Меценат умер от голода в блокадном Ленинграде прямо на своём рабочем месте в музее в 1942 году. Его дочь Тамара Жевержеева добилась высот в балетном искусстве.