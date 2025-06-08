В Подмосковье автомобиль провалился под асфальт из-за затопленной дороги
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В подмосковном Пироговском после мощного ливня автомобиль провалился под размытое дорожное покрытие. Видео происшествия публикует SHOT. Местные жители жалуются на проблемы с ливнёвками — в некоторых местах их просто нет, в других они не справляются с потоками воды.
Машина ушла под асфальт в Подмосковье. Видео © SHOT
Ситуация в посёлке близка к коллапсу: дороги превратились в реки, движение затруднено. В регионе продолжается непогода — в соцсетях появляются кадры крупного града, размеры которого в разных районах варьируются от горошины до перепелиного яйца.
Ранее Life.ru сообщал о происшествии в аэропорту Внуково: вода затопила зону вылетов в терминале, после того как ливень повредил крышу. Непогода привела к сбою работы воздушной гавани и задержке рейсов в Ереван, Нальчик, Псков и Петербург.