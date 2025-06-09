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8 июня, 22:42

Алексей Миранчук признан лучшим игроком месяца в «Атланте»

Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / AP

Алексей Миранчук. Обложка © ТАСС / AP

Российский полузащитник Алексей Миранчук признан игроком месяца в «Атланте Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Миранчук — лучший игрок «Атланты» по итогам мая. Фото © X / Atlanta United FC

Алексей Миранчук — лучший игрок «Атланты» по итогам мая. Фото © X / Atlanta United FC

«Браво, Алексей», — говорится в сообщении.

В мае Миранчук принял участие в семи играх, записав на свой счёт один гол и четыре голевые передачи. Всего за американский клуб российский футболист провёл 31 матч во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав семь результативных передач.

«Атланта» занимает 13-е место в Восточной конференции MLS, набрав 17 очков. Следующий матч команда проведет на выезде против «Нью-Йорк Сити» в ночь на 13 июня.

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Ранее Life.ru сообщал, что Россия и Аргентина договорились о проведении товарищеского футбольного матча. Игра запланирована в «Лужниках» в период с 10 по 18 ноября 2025 года. Руководство стадиона уже забронировало эти даты, ограничив проведение других мероприятий.

Анастасия Никонорова
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