Алексей Миранчук признан лучшим игроком месяца в «Атланте»

Российский полузащитник Алексей Миранчук признан игроком месяца в «Атланте Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Алексей Миранчук — лучший игрок «Атланты» по итогам мая. Фото © X / Atlanta United FC

«Браво, Алексей», — говорится в сообщении.

В мае Миранчук принял участие в семи играх, записав на свой счёт один гол и четыре голевые передачи. Всего за американский клуб российский футболист провёл 31 матч во всех соревнованиях, забив пять голов и отдав семь результативных передач.

«Атланта» занимает 13-е место в Восточной конференции MLS, набрав 17 очков. Следующий матч команда проведет на выезде против «Нью-Йорк Сити» в ночь на 13 июня.