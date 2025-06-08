Бывший боец «Витязя» согласился с обвинением в массовых убийствах 20 лет назад

В Московской области суд приступил к рассмотрению дела в отношении бывшего спецназовца Алексея Чеботарёва, который сотрудничал с преступной группировкой и, предположительно, причастен к 12 убийствам и двум покушениям. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

Чеботарёв ранее числился бойцом отряда «Витязь», он уволился из правоохранительных структур в звании подполковника и занялся бизнесом. Задержали мужчину в апреле 2023 года, после чего он согласился сотрудничать со следствием и выдал всю информацию о других участниках банды, совершавшей кровавые расправы в период с 2000 по 2004 годы. Так, в преступную группировку входили экс-начальник штаба СОБР «Рысь» Алексей Алпатов, несколько сотрудников Росгвардии и других силовых ведомств.

Банда была создана выходцем из «Витязя», впоследствии возглавлявшим отдел Московского уголовного розыска Артуром Козловым, который погиб в ДТП в 2006 году. Также в руководстве группировки был бывший военный Павел Христев, его задержали в 2023 году.

Чеботарёв уже признал свою вину в отношении 12 убийств и двух покушений. Ему грозит срок по ст.105 УК РФ. Всего на счету преступников как минимум 40 заказных расправ, жертвами становились предприниматели и криминальные авторитеты.

Как установило следствие, Чеботарёв лично совершил несколько убийств, в других случаях выступал в роли водителя. Одним из самых громких преступлений группировки стало убийство владельца Красногвардейского рынка Москвы Хафиза Махмудова, а также его любовницы и бухгалтера. Они были застрелены весной 2003 года. Заказчиком, по данным следователей, стал бизнесмен, желавший захватить долю в бизнесе конкурента.