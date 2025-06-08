«А как же французская элегантность?» Во Франции высмеяли наряд жены Макрона в Монако

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Брижит Макрон во время государственного визита в Монако. По словам политика, первая леди Франции выбрала неуместную обувь для такого случая.

Брижит Макрон в Монако. Видео © X / f_philippot

«На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Брижит? А как же французская элегантность?» — высказался он.

На кадрах визита Брижит Макрон идёт рядом с княгиней Монако Шарлен у бассейна. Первая леди выбрала брючный костюм и массивные белые кроссовки, тогда как монаршая особа облачилась в элегантное полосатое платье с туфлями-лодочками.