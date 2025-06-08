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8 июня, 19:43

«Делает нас беднее»: В Британии запаниковали из-за помощи Украине

Журналист Миллер: Помощь Украине подрывает экономику и безопасность Британии

Великобритания. Обложка © Freepik / vwalakte

Великобритания. Обложка © Freepik / vwalakte

Военная поддержка Украины делает Великобританию беднее и уязвимее. Об этом заявил британский журналист Джонни Миллер.

«Британская разведка продолжает жаловаться на российские кибератаки. И прочее. Я понятия не имею, правда это или нет. Что я знаю, так это то, что российские военные считают, что это британцы работают рука об руку с украинской СБУ», — написал он.

Миллер добавил, что внешняя политика Лондона делает государство беднее и вредит безопасности. Настоящие патриоты, по его словам, понимают это.

Журналист также отметил отсутствие контроля над действиями британской разведки, что, по его мнению, создаёт серьёзные проблемы.

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Ранее британское Минобороны объявило о планах поставить Украине 100 тысяч дронов к апрелю 2026 года, что завершит текущий финансовый год. Это означает десятикратный рост поставок, если цель будет достигнута.

Анастасия Никонорова
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