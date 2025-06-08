Военная поддержка Украины делает Великобританию беднее и уязвимее. Об этом заявил британский журналист Джонни Миллер.

«Британская разведка продолжает жаловаться на российские кибератаки. И прочее. Я понятия не имею, правда это или нет. Что я знаю, так это то, что российские военные считают, что это британцы работают рука об руку с украинской СБУ», — написал он.

Миллер добавил, что внешняя политика Лондона делает государство беднее и вредит безопасности. Настоящие патриоты, по его словам, понимают это.

Журналист также отметил отсутствие контроля над действиями британской разведки, что, по его мнению, создаёт серьёзные проблемы.