«Делает нас беднее»: В Британии запаниковали из-за помощи Украине
Журналист Миллер: Помощь Украине подрывает экономику и безопасность Британии
Великобритания. Обложка © Freepik / vwalakte
Военная поддержка Украины делает Великобританию беднее и уязвимее. Об этом заявил британский журналист Джонни Миллер.
«Британская разведка продолжает жаловаться на российские кибератаки. И прочее. Я понятия не имею, правда это или нет. Что я знаю, так это то, что российские военные считают, что это британцы работают рука об руку с украинской СБУ», — написал он.
Миллер добавил, что внешняя политика Лондона делает государство беднее и вредит безопасности. Настоящие патриоты, по его словам, понимают это.
Журналист также отметил отсутствие контроля над действиями британской разведки, что, по его мнению, создаёт серьёзные проблемы.
Ранее британское Минобороны объявило о планах поставить Украине 100 тысяч дронов к апрелю 2026 года, что завершит текущий финансовый год. Это означает десятикратный рост поставок, если цель будет достигнута.