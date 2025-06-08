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8 июня, 19:11

СК проверяет информацию об изнасиловании пятиклассницы в больнице Петербурга

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следственный комитет начал проверку по факту насильственных действий сексуального характера в отношении 11-летней пациентки одной из детских больниц Санкт-Петербурга. По предварительной информации, противоправные действия совершили две несовершеннолетние девушки, также находившиеся на лечении в медицинском учреждении. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

«В следственный отдел по Петроградскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу поступила информация о том, что 5 июня в отношении 11-летней девочки, находящейся на лечении в больнице в Петроградском районе, двумя несовершеннолетними пациентками совершены противоправные действия», — рассказали в ведомстве.

После происшествия была начата процессуальная проверка по статье 132 УК РФ «Совершение насильственных действия сексуального характера». Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки.

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Напомним, в петербургской психиатрической клинике подростки ночью изнасиловали пятиклассницу. Мать пострадавшей обратилась в правоохранительные органы с заявлением. Детали произошедшего выясняются.

Александра Мышляева
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