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Регион
8 июня, 19:21

Электроснабжение в Запорожской области возобновлено в полном объёме

Балицкий: В Запорожской области было восстановлено электроснабжение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

В Запорожской области было возобновлено электроснабжение в полном объёме после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

«Электроснабжение полностью восстановлено по всей территории Запорожской области», — говорится в сообщении.

Балицкий: Запорожская область обесточена в результате обстрелов ВСУ
Балицкий: Запорожская область обесточена в результате обстрелов ВСУ

Напомним, что ранее восемь населённых пунктов Запорожья остались без света после атаки ВСУ. Отключения электроэнергии затронули Мелитополь, Приазовский, Черниговский, Пологовский, Каменка-Днепровский, Акимовский, Приморский муниципальные округа, часть районов Энергодара. Специалисты вели ремонтные работы.

Алена Пенчугина
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