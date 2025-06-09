За два часа ПВО уничтожила 24 украинских дрона

С 22:00 по московскому времени 8 июня до 00:00 9 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В результате атаки украинских дронов на Белгородскую область вечером 8 июня пострадали два мирных жителя. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что один из пострадавших – сотрудник администрации Красной Яруги. Он получил осколочные ранения головы и шеи. Второй пострадавший находится в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными слепыми осколочными ранениями. В настоящее время медики проводят ему операцию.