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Регион
8 июня, 21:35

За два часа ПВО уничтожила 24 украинских дрона

Минобороны РФ: Расчёты ПВО сбили 24 украинских беспилотника за два часа

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

С 22:00 по московскому времени 8 июня до 00:00 9 июня силы противовоздушной обороны уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

17 вражеских дронов были нейтрализованы над Воронежской областью, а остальные 7 – над Белгородской областью.

В ходе ночного налёта дронов ВСУ на Подмосковье пострадала пенсионерка
В ходе ночного налёта дронов ВСУ на Подмосковье пострадала пенсионерка

В результате атаки украинских дронов на Белгородскую область вечером 8 июня пострадали два мирных жителя. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что один из пострадавших – сотрудник администрации Красной Яруги. Он получил осколочные ранения головы и шеи. Второй пострадавший находится в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией ноги и множественными слепыми осколочными ранениями. В настоящее время медики проводят ему операцию.

Юния Ларсон
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