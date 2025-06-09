Кортеж Путина приехал в Кремль незадолго до полуночи

Президент России Владимир Путин направился в Кремль поздно вечером. Кортеж главы государства был зафиксирован на видео при въезде на территорию резиденции незадолго до полуночи, о чём сообщил Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Кортеж Владимира Путина приехал в Кремль поздно вечером. Видео © Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Кадры проезда автомобилей с государственными флагами быстро распространились в социальных сетях. На записи видно движение кортежа по направлению к Кремлю.

«О, коллеги снова вышли покурить на балкон и бомбят экстренными новостями о том, что кортеж Путина едет по дороге (невероятно!)» — написал корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.