Путин созывает Совбез на большое заседание из-за атаки ВСУ на военные аэродромы

Президент РФ Владимир Путин проведёт большое заседание Совета безопасности РФ на предстоящей неделе с 9 по 15 июня. О ближайших планах главы государства рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«С участниками программы «Время Героев» президент встретится на предстоящей неделе. В честь государственного праздника Путин вручит медали и госпремии. На неделе также большое заседание СБ. По понятным причинам многие его очень ждут», — поделился Зарубин.