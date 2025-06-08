Путин созывает Совбез на большое заседание из-за атаки ВСУ на военные аэродромы
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин проведёт большое заседание Совета безопасности РФ на предстоящей неделе с 9 по 15 июня. О ближайших планах главы государства рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«С участниками программы «Время Героев» президент встретится на предстоящей неделе. В честь государственного праздника Путин вручит медали и госпремии. На неделе также большое заседание СБ. По понятным причинам многие его очень ждут», — поделился Зарубин.
По его сведениям, Путин не обойдёт вниманием День медицинского работника, отмечаемый 15 июня, и продолжит подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму.
Напомним, 1 июня Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов по российским авиабазам при помощи дронов, которые были спрятаны в фурах и вылетали по дистанционной команде оператора. Россия нанесла массированный удар по Украине в ответ на террористические акты Киева. Владимир Зеленский подтвердил, что все атаки на российские аэродромы были спланированной операцией под кодовым названием «Паутина». В США допустили, что ВС РФ усилят «удары возмездия» из-за аэродромов.