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8 июня, 11:28

Путин созывает Совбез на большое заседание из-за атаки ВСУ на военные аэродромы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин проведёт большое заседание Совета безопасности РФ на предстоящей неделе с 9 по 15 июня. О ближайших планах главы государства рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«С участниками программы «Время Героев» президент встретится на предстоящей неделе. В честь государственного праздника Путин вручит медали и госпремии. На неделе также большое заседание СБ. По понятным причинам многие его очень ждут», — поделился Зарубин.

По его сведениям, Путин не обойдёт вниманием День медицинского работника, отмечаемый 15 июня, и продолжит подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму.

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Напомним, 1 июня Вооружённые силы Украины нанесли несколько ударов по российским авиабазам при помощи дронов, которые были спрятаны в фурах и вылетали по дистанционной команде оператора. Россия нанесла массированный удар по Украине в ответ на террористические акты Киева. Владимир Зеленский подтвердил, что все атаки на российские аэродромы были спланированной операцией под кодовым названием «Паутина». В США допустили, что ВС РФ усилят «удары возмездия» из-за аэродромов.

Татьяна Миссуми
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