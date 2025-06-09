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9 июня, 02:22

Чешские спецслужбы готовятся к возвращению военных, участвовавших в конфликте на Украине

Novinky: Спецслужбы Чехии готовятся к прибытию солдат, воюющих на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Чешские спецслужбы разрабатывают меры по контролю за возвращением лиц, участвовавших в боевых действиях на Украине. Издание Novinky сообщает, что речь идёт не только о чешских гражданах, воевавших в составе различных формирований, но и об украинских военных, которые могут приехать в Чехию для воссоединения с семьями.

В спецслужбах создана рабочая группа, которая анализирует потенциальные угрозы, связанные с прибытием таких лиц. Эксперты выделяют несколько ключевых рисков: проблемы социальной адаптации у ветеранов, включая посттравматические расстройства, а также возможные попытки иностранных разведок использовать программу воссоединения семей для внедрения своих агентов.

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Ранее стало известно, что с начала 2025 года Украину покинули ещё 100 тысяч граждан. Согласно информации, предоставленной Агентством ООН по делам беженцев на 17 апреля 2025 года, общее число украинских беженцев в мире составляет 6,918 миллиона человек.

Артём Гапоненко
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