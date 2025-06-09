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9 июня, 03:29

На Камчатке украинцу отказали в гражданстве РФ из-за обвинений в шпионаже

Сотрудники ФСБ. Обложка © Telegram / ЦСН ФСБ России

Сотрудники ФСБ. Обложка © Telegram / ЦСН ФСБ России

В Камчатском крае гражданину Украины отказали в получении российского гражданства и аннулировали вид на жительство. Причиной стали его намерения шпионить за военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что мужчина поддерживал связь с представителем Вооружённых сил Украины, планировал собирать и передавать противнику информацию о камчатских военнослужащих. В УФСБ отметили, что благодаря своевременным действиям сотрудников ведомства мужчине не удалось совершить особо тяжкое преступление.

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Ранее Life.ru писал, что на Камчатке уроженку Киргизии лишили российского гражданства за угрозу нацбезопасности. У женщины изъяли российский паспорт, который был выдан в 2020 году. В течение трёх дней она обязана покинуть территорию России.

Юния Ларсон
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