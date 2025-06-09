На Камчатке украинцу отказали в гражданстве РФ из-за обвинений в шпионаже

В Камчатском крае гражданину Украины отказали в получении российского гражданства и аннулировали вид на жительство. Причиной стали его намерения шпионить за военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что мужчина поддерживал связь с представителем Вооружённых сил Украины, планировал собирать и передавать противнику информацию о камчатских военнослужащих. В УФСБ отметили, что благодаря своевременным действиям сотрудников ведомства мужчине не удалось совершить особо тяжкое преступление.