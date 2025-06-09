Протестующие в Лос-Анджелесе жгут автомобили и нападают на полицейских

На протестах в Лос-Анджелесе подожгли не менее пяти автомобили. Также в ходе беспорядков пострадали два полицейских. По данным правоохранительных органов, два мотоциклиста попытались прорваться сквозь оцепление, в результате чего сбили двух силовиков.

В настоящее время полицейские работают над тем, чтобы разблокировать главную автомагистраль Лос-Анджелеса. Демонстранты перекрыли участок дороги. Согласно сообщениям местных СМИ, протестующие вступают в конфликты с полицией, кидают в них бутылки и камни.

Протесты в Лос-Анджелесе. Видео © Полиция Лос-Анджелеса

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на пресс-конференции отметила, что эскалацию ситуации спровоцировали действия федерального правительства. В частности, решение президента США Дональда Трампа задействовать Национальную гвардию для подавления протестов.