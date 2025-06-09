Протестующие в Лос-Анджелесе жгут автомобили и нападают на полицейских
Протесты в Лос-Анджелесе. Обложка © Полиция Лос-Анджелеса
На протестах в Лос-Анджелесе подожгли не менее пяти автомобили. Также в ходе беспорядков пострадали два полицейских. По данным правоохранительных органов, два мотоциклиста попытались прорваться сквозь оцепление, в результате чего сбили двух силовиков.
В настоящее время полицейские работают над тем, чтобы разблокировать главную автомагистраль Лос-Анджелеса. Демонстранты перекрыли участок дороги. Согласно сообщениям местных СМИ, протестующие вступают в конфликты с полицией, кидают в них бутылки и камни.
Протесты в Лос-Анджелесе. Видео © Полиция Лос-Анджелеса
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс на пресс-конференции отметила, что эскалацию ситуации спровоцировали действия федерального правительства. В частности, решение президента США Дональда Трампа задействовать Национальную гвардию для подавления протестов.
Напомним, на этих выходных по всей стране начались жёсткие акции протеста против иммиграционных рейдов. Основные столкновения произошли именно на улицах Лос-Анджелеса. Армия США подтвердила размещение сил национальной гвардии в городе. Ожидается, что это поможет обеспечить порядок и безопасность на фоне эскалации уличных протестов.