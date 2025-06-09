Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 03:45

В аэропорту Казани сняли ограничения на полёты

Самолёт. Обложка © unsplash.com / Anna Gru

Самолёт. Обложка © unsplash.com / Anna Gru

Утром 9 июня в аэропорту Казани возобновилось авиасообщение. Росавиация официально уведомила о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов.

«В аэропорту Казани сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — рассказали в ведомстве в 06:18 по московскому времени.

Напомним, что ограничения были введены в 03:35 для обеспечения безопасности полётов.

В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова сняли временные ограничения
В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова сняли временные ограничения

Ранее Life.ru писал, что в ночь на понедельник Вооружённые силы Украины атаковали Чебоксары дронами типа «Лютый». На территории АО «ВНИИР» в Чувашской Республике зафиксировано падение двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев. К счастью, человеческих жертв и пострадавших удалось избежать.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar