В аэропорту Казани сняли ограничения на полёты

Утром 9 июня в аэропорту Казани возобновилось авиасообщение. Росавиация официально уведомила о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов.

«В аэропорту Казани сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — рассказали в ведомстве в 06:18 по московскому времени.