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Регион
9 июня, 02:54

В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова сняли временные ограничения

Самолёт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Самолёт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточнили в ведомстве.

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Ранее украинские беспилотники пытались атаковать Тамбовскую область. Местные жители слышали взрывы. Силы ПВО работали также в небе над Нижегородской области. Официальные сообщения о возможных последствиях и разрушениях не поступали.

Артём Гапоненко
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