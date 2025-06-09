В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова сняли временные ограничения
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Ограничения на приём и выпуск воздушных судов, введённые ранее в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова, сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — уточнили в ведомстве.
Ранее украинские беспилотники пытались атаковать Тамбовскую область. Местные жители слышали взрывы. Силы ПВО работали также в небе над Нижегородской области. Официальные сообщения о возможных последствиях и разрушениях не поступали.