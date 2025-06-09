В Японии на территории базы ВВС США взорвался склад с боеприпасами

На японском острове Окинава на территории базы ВВС США взорвался склад, где хранились неразорвавшиеся боеприпасы. По данным NHK, инцидент произошёл утром.

Местные жители сообщили о серии сильных взрывов, которые были слышны в окрестностях базы. В соцсетях пишут, что хлопки продолжались в течение нескольких минут.

По последней информации, в результате происшествия пострадали несколько военнослужащих. Точное количество пострадавших и степень тяжести их травм уточняется. Официальных комментариев о причинах инцидента пока нет.