В Японии на территории базы ВВС США взорвался склад с боеприпасами
NHK: На американской военной базе в Японии взорвался склад с боеприпасами
На американской военной базе в Японии произошёл взрыв склада с боеприпасами. Обложка © Х / TaraBull
На японском острове Окинава на территории базы ВВС США взорвался склад, где хранились неразорвавшиеся боеприпасы. По данным NHK, инцидент произошёл утром.
Местные жители сообщили о серии сильных взрывов, которые были слышны в окрестностях базы. В соцсетях пишут, что хлопки продолжались в течение нескольких минут.
По последней информации, в результате происшествия пострадали несколько военнослужащих. Точное количество пострадавших и степень тяжести их травм уточняется. Официальных комментариев о причинах инцидента пока нет.
Ранее сообщалось, что на японском острове Окинава в течение неограниченного количества времени будут содержаться беспилотники MQ-4C Triton, принадлежащие ВВС США. Эти дроны могут обрабатывать данные с высоты более 18 тысяч метров в течение 24 часов. Размеры беспилотников достигают примерно 15 метров в длину с размахом крыльев почти 40 метров.