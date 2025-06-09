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9 июня, 04:36

В Японии на территории базы ВВС США взорвался склад с боеприпасами

NHK: На американской военной базе в Японии взорвался склад с боеприпасами

На американской военной базе в Японии произошёл взрыв склада с боеприпасами. Обложка © Х / TaraBull

На американской военной базе в Японии произошёл взрыв склада с боеприпасами. Обложка © Х / TaraBull

На японском острове Окинава на территории базы ВВС США взорвался склад, где хранились неразорвавшиеся боеприпасы. По данным NHK, инцидент произошёл утром.

Местные жители сообщили о серии сильных взрывов, которые были слышны в окрестностях базы. В соцсетях пишут, что хлопки продолжались в течение нескольких минут.

По последней информации, в результате происшествия пострадали несколько военнослужащих. Точное количество пострадавших и степень тяжести их травм уточняется. Официальных комментариев о причинах инцидента пока нет.

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Ранее сообщалось, что на японском острове Окинава в течение неограниченного количества времени будут содержаться беспилотники MQ-4C Triton, принадлежащие ВВС США. Эти дроны могут обрабатывать данные с высоты более 18 тысяч метров в течение 24 часов. Размеры беспилотников достигают примерно 15 метров в длину с размахом крыльев почти 40 метров.

Артём Гапоненко
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