«Не сожалею!» За колонной Армии России увязался «хвост» со зловещим заданием от ВСУ
ФСБ задержала в ЛНР мужчину за передачу СБУ данных о расположении ВС РФ
В Луганской Народной Республике сотрудники УФСБ пресекли деятельность жителя прифронтового Сватовского района, который подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина передавал киевским силовикам информацию о расположении российских войск, с целью помочь ВСУ нанести по ним удары.
В ЛНР задержан местный житель, передававший на Украину информацию о расположении российских войск. Видео © УФСБ России по Луганской Народной Республике
«Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ «Шпионаж». Ведётся следствие», — добавили в УФСБ.
Во время допроса задержанный признал факт слежки за колонной ВС РФ и передачи данных украинской стороне, но в содеянном не раскаялся. Говорил он с силовиками на мове, отмечая, что «не сожалеет».
Ранее сообщалось, что в Ростовской области был задержан 22-летний житель региона, его подозревают в призывах к насилию в отношении российских военнослужащих. Против мужчины уже возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». По решению суда он заключён под стражу.
Обложка © УФСБ России по Луганской Народной Республике