«‎Не сожалею!» За колонной Армии России увязался «‎хвост» со зловещим заданием от ВСУ

В Луганской Народной Республике сотрудники УФСБ пресекли деятельность жителя прифронтового Сватовского района, который подозревается в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Мужчина передавал киевским силовикам информацию о расположении российских войск, с целью помочь ВСУ нанести по ним удары.

В ЛНР задержан местный житель, передававший на Украину информацию о расположении российских войск. Видео © УФСБ России по Луганской Народной Республике

«Преступник задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 276 УК РФ «Шпионаж». Ведётся следствие», — добавили в УФСБ.

Во время допроса задержанный признал факт слежки за колонной ВС РФ и передачи данных украинской стороне, но в содеянном не раскаялся. Говорил он с силовиками на мове, отмечая, что «не сожалеет».